"Тайная дипломатия" Путина и Трампа. Эфир в 21:05.

Президент США Дональд Трамп назвал "фейковыми новостями" информацию о "тайной встрече" с российским лидером Владимиром Путиным в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Трамп написал в твиттере, что прессе было известно об ужине лидеров "Группы двадцати" вместе с супругами, на который их пригласила канцлер Германии Ангела Меркель.

О неформальной беседе Путина и Трампа во время ужина 7 июля сообщил американский политолог Иан Бреммер. По его данным, во время разговора присутствовал только переводчик Путина, представителей Белого дома на нем не было. Политолог назвал это нарушением протокола. Информацию о неформальной встрече позднее подтвердили в Совете по национальной безопасности при президенте США. В администрации Трампа агентству Reuters уточнили, что речь идет о "простом коротком разговоре", а не "второй встрече".

Официальные переговоры лидеров США и России на саммите "Большой двадцатки" прошли 7 июля. Они длились больше двух часов. Политики обсудили конфликт на востоке Украины, войну в Сирии, а также проблему терроризма и кибербезопасности. Трамп назвал встречу с Путиным "потрясающей". Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент США также затронул тему российского вмешательства в президентские выборы в прошлом году. Путин причастность Москвы к кибератакам на американскую избирательную систему отверг.

Президент Дональд Трамп подтвердил, что выдвинет на должность посла в России Джона Хантсмана. Об этом вчера сообщил Белый дом. Кандидатуру нового посланника должен утвердить Сенат. При Бараке Обаме Хантсман занимал должность посла в Китае. О возможном назначении его главой американской дипмиссии в России заговорили еще в марте. В Москве эти сообщения вызвали тогда смешанную реакцию: Хантсмана называют сторонником жесткой линии в отношении России.

О российско-американских отношениях после саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге - политолог Александр Шумилин, журналист Анатолий Баранов, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

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