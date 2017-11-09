"Узник Болотной" Дмитрий Бученков не явился на заседание суда

Обвиняемый по "Болотному делу" Дмитрий Бученков в четверг не явился в Замоскворецкий суд Москвы, где должно было состояться очередное заседание по его делу. Адвокаты не знают, где находится их подзащитный. Представители Федеральной службы исполнения наказаний считают, что подсудимый скрылся – в квартире Бученкова с 5 ноября живет другая семья. На телефонные звонки обвиняемый и его супруга не отвечают. В связи с неявкой Бученкова суд перенес заседание на 10 ноября. Об этом сообщает издание "Медиазона".

38-летнего историка Дмитрия Бученкова задержали в декабре 2015 года. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому на акции протеста в Москве 6 мая 2012 года. В качестве "доказательства" того, что историк участвовал в беспорядках 6 мая, следователи представили фотографию некоего мужчины. Однако, согласно результатам экспертизы, обвиняемый и неизвестный на снимке – это два разных человека. До марта 2017 года Бученков находился в следственном изоляторе, затем его перевели под домашний арест.

Европейский суд по правам человека ранее рекомендовал российским властям добровольно признать тот факт, что в отношении Бученкова были нарушены его права на свободу и личную неприкосновенность. Правозащитный центр "Мемориал" признал историка политическим заключенным.