Суд направил Сечину повестку о вызове на допрос по делу Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы направил в "Роснефть" повестку о вызове главы госкомпании Игоря Сечина свидетелем по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в коррупции. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.



Допрос запланирован на 13 ноября. Вчера суд удовлетворил ходатайства прокурора о вызове в качестве свидетелей Игоря Сечина, а также первого замминистра энергетики Алексея Текслера, сотрудника ФСБ Александра Калиниченко и замдиректора департамента корпоративного управления Минэкономразвития​ Ивана Безменова. Просьба защиты о вызове в суд вице-премьера России Аркадия Дворковича была отклонена.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года у офиса "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал у Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".

Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны руководителя "Роснефти" и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.