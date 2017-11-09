Теледемоны революции

Вышедшие к 100-летнему юбилею революции на государственных телеканалах "Первый" и РТР яркие и динамичные телесериалы внушают публике, что всякая революция есть чудовищное зло, что Октябрь 1917 - дело рук иностранных разведок, циничных инородцев, сексуальных гигантов и жадных до власти уголовников, которыми манипулируют корыстные политтехнологи. Зачем путинское телевидение кормит массы примитивным конспирологическим продуктом фирмы "Sreda"?

Политический замысел и историческую достоверность сериалов "Троцкий" и "Демон революции" обсудят социолог Павел Кудюкин, историк Алексей Гусев, телекритик Александр Мельман.

Ведет передачу "Лицом к событию" 9 ноября в 19-05 Михаил Соколов.