Новый губернаторский спецназ

В начале октября в Сети вызвала много веселья новость о тренинге для потенциальных кандидатов в губернаторы, на котором их заставили прыгать в воду с семиметровой скалы. Выяснилось, что это далеко не последняя проверка: РБК сообщает, что чиновникам также пришлось прыгать с парашютом и ложиться под едущий БТР.

Эта часть тренинга оказалась достаточно травматичной, рассказал РБК один из участников. «После парашютов трое уехали домой с травмами ног, один — с больной спиной», — отметил собеседник РБК. Он добавил, что учебная парашютная вышка рассчитана на «пацанов весом 60–70 кг», а не на «тех, кто весит около 100 кг каждый». Назвать конкретную цель военного модуля тренинга он не смог.

Зачем все это понадобилось, гадают и в Сети. В версиях недостатка нет.

Иван Давыдов

1) Интересно они там у себя в Кремле представляют губернаторские будни, а ведь люди-то осведомленные.

2) После новостей про скалу и БТР и не угадаешь, чего ждать дальше. "Будущим губернаторам помочились на голову с кремлевской стены". Впрочем, другого и не заслужили.

Ostap Karmodi

"На военном полигоне участники программы прыгали с парашютной вышки, учились стрелять из автоматов и пистолетов, работать с военной техникой и бросать гранаты. В частности, участники тренинга должны были лечь под едущий БТР"

Приятно, что Кремль считает, что им всё это понадобится.

Denis Panin

теперь все знают какое будущее для страны планирует ее руководство

Dmitry Yulmukhametov

Ну вот, набирают отважных, а спрашивать потом будут, как с умных.

Сергей Шелин

Кто сказал, что этих чинов в губернаторы готовят? Просто в армии не хватает младших сержантов.

Мышь в овощном

Обучать кандидатов в губернаторы надо не в Кубинке, а в учебных центрах Росгвардии с выездными стажировками в Российский университет спецназа.

Леонид Волков

Это все очень показательно.

Губернаторов положили мордой в грязь, чтобы свое место знали.

Они в регионы приедут — всех мэров мордой в грязь положат.

Вертикаль власти!

Fyodor Krasheninnikov

У технократа век недолог,

и потому так сладок он.

Поет труба, откинут полог,

На время выключен айфон.

Над пузом едут БТРы,

И хитро смотрит ФСБ!

Не обещайте технократу

любови вечной на земле!

Но основная версия проще: организаторам просто некуда девать деньги.

Alexander Kolyandr

Новые кадры «обкатывание» будущих губернаторов под бронетранспортерами и старые с прыжками в пучину вод вызывают вопрос. А был ли кто- то, кто посмотрел на всю эту нвп и сказал, что, дескать, дело хорошее и нужное, но если б он этого себе хотел, то пошёл бы в армию. И поправил бы очки. Что стало б с ним? Его б выгнали из отряда и провели б сквозь строй со шпицрутенами? Или наоборот - из-за портьеры вышел бы Самый Главный, назвал бы смелым и свободным человеком, обнял бы и прослезился

Maxim Shein

идиотентест не пройден организаторами

а все остальные считают, что неправильно их под бтр клали, "ты их дядя федор вдоль кладешь, а надо поперек"

Владимир Рыжков

Интересно - в Кремле хоть понимают, что это выглядит как полный идиотизм? И является полным идиотизмом?

Владимир Милов

Помимо общего идиотизма, этот "тренинг" губернаторов начальной военной подготовке - еще и невероятное отвлечение государственных ресурсов на черт-знает-что. Вот так "эффективно управляется" сегодня Россия

Отдельные комментаторы интересуются, не планируются ли подобные испытания и для действующих губернаторов.

Alexander Kynev

Губернаторов, как я понял, бросали в грязь под военную технику, и другие приятные экспириенсы. Мне вот интересно, а все ли губернаторы поехали? К примеру, бросалась ли под танк губернатор Орлова. Извините, если что не так

Михаил Ятковский

действующих испытывают не в Кубинке, а на Лубянке

Предлагают в комментариях и новые сложные тесты.

Galina Cukerman

Лучше бы они их заставили неделю ездить на общественной транспорте вместе с народом и прожить на минимальную зарплату. Да, полечиться в обычной поликлинике, принося с собой лекарства и шприцы для уколов.

​Giorgi Cyxymu Jakhaia

ну а как откаты брать, они сами научатся

С другой стороны, кто знает, на что будут способны кандидаты с такой подготовкой.

А может, все это нужно для того, чтобы кандидаты в главы регионов могли выстоять в борьбе с недовольным народом.

Vlad Sinyagin

Судя по методам подготовки, это не губернаторы, а какие-то гауляйтеры для завоеванных территорий

Методичка

Если будущие губернаторы и БТР не боятся, то народу рассчитывать точно не на что

Впрочем, судя по последним новостям, будущим лидерам регионов не придется защищать себя самим: ​несколько дней назад стало известно, что губернаторов будет охранять Росгвардия. Законопроект о расширении списка ее задач Путин подписал 6 ноября.

Alexander Kynev

Смогут теперь представители ФСБ так же легко арестовывать губернаторов, если их охраняет росгвардия? С другой стороны, и смыться губернатору теперь сложнее. Охрана, плавно переходящая в конвой

Vladimir Osechkin

Теперь и губернаторов берут в заложники. Сначала под эгидой СЭБ ФСБ всех миллиардеров пересадили на членовозы с охраной и водителями, которые в ежедневном режиме передавали кураторам все данные о контактах и перемещениях шефов. Теперь таких приставляют к губернаторам. Ситуация в регионах расшатывается, в бюджетах денег почти нет, многих губеров уже переселили в прохладные камеры "Лефортово", и многие реально думают о "рывке" со своими коробками из-под обуви и ТВ, набитых деньгами. А тут - приставляют конвоиров. Чем выше в России по властной вертикали поднимается человек, тем короче поводок. Который всё чаще будет превращаться в удавку...

Ни о какой политической конкуренции в этих условиях говорить не приходится. Вместо неё людям будут раз за разом подсовывать фейки и имитаторов. Подобное не имеет никакого отношения к демократии и называется иначе.

Илья Вайцман

К «губернаторам-технократам» приставят н̶а̶д̶з̶и̶р̶а̶т̶е̶л̶е̶й охранников из «министерства охраны Короны». От неправильных мыслей охранять, а то мало ли что..

И - да, т.н. напрямую подчиненная лично путину «Росгвардия» постепенно вытесняет собой все другие силовые ведомства. Понятно зачем и почему....?

В анонимных телеграм-каналах пишут о том, что Росгвардия может получить и другие полномочия.

Шалтай-Бабай

Обсуждают вопрос о ликвидации Института полпредов. Это идея давно витает в кругах провластных экспертов. Но Путин все время её торпедировал. Был не готов.



Сейчас Кириенко создает новую политическую конфигурацию, делая ставку на клонированных технократов, проходящих через алгоритм методологии Щедровицкого, чьим адептом является сам Сергей Владиленович.



Абсолютная лояльность новых губернаторов, согласование своей повестки и стратегических вопросов с работниками АП, падение функциональной эффективности и авторитета полпредств — делают их лишней единицей. По сути пятым колесом в телеге. Кириенко не для этого тут выстраивает новую реальность, чтобы в его механизме были лишние элементы.



Последние годы полпредства были чем-то вроде кузницы кадров. Оттуда забирали набравшихся опыта протокольно-непыльный работы чиновников в основном в губернаторский корпус. Но вскоре поняли — модель не работает. Оказалось, что полпредства как кадровый полигон себя изжил. Да и политического веса у них не осталось. Курировать регионы АП может и без них. Подбирать кандидатов в губернаторы и одного президенты (речь о Татарстане) им уже не позволяют.



Так что не удивимся, если скоро пятое колесо оставят одинокого пылиться на обочине.

НЕЗЫГАРЬ

Говорят, что как вариант, с ликвидацией института полпредов может произойти передача их аппаратных полномочий в федеральных округах окружным управлениям Росгвардии.

Структура генерала Золотова с полномочиями по охране губернаторов может получить полномочия по организации внутренней разведки (для этого им надо получить права на ОРД), подготовки предложений в отношении территориальных управлений силовых ведомств и анализа ситуации в регионах.