РБК: будущих губернаторов "проверили прыжками со скалы"

Российские чиновники на тренинге для потенциальных кандидатов в главы регионов прыгали в воду с семиметровой скалы. Видео этих прыжков опубликовало РБК.

Тренинг для чиновников проходил в Сочи с 3 по 7 октября. Он является частью девятимесячной учебной "программы развития кадрового управленческого резерва". Программа организована при участии администрации президента России. Цель тренингов – подготовка кадров на губернаторские посты и на руководящие должности в регионах, сообщает РБК.

Участие в программе в разное время приняли более 60 чиновников. В их числе недавно назначенные главы Самарской, Нижегородской, Орловской, Омской, Новосибирской областей и Ненецкого автономного округа.

За последние две недели президент России Владимир Путин сменил глав восьми регионов страны. В Кремле отставки губернаторов называют "ожидаемым и востребованным процессом".