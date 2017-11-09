Родственники жертв крушения "Боинга" подали иск к FlyDubai

Родственники погибших при крушении "Боинга-737" в Ростове-на-Дону подали иск к авиакомпании Flydubai. Они рассчитывают получить компенсацию на общую сумму в 10 миллионов долларов. Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Всеволод Сазонов, суд эмирата Дубай уже приступил к рассмотрению иска.

"Боинг-737" авиакомпании Flydubai разбился при повторном заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта 2016 года. Погибли все 62 человека, находившиеся на борту. Согласно предварительным выводам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной аварии может быть ошибка пилота. В соответствии с международными законами и договорами, и законом ОАЭ, пока этот вывод следствия не опровергнут,выплата компенсации является обязательной, — сказал адвокат.

Окончательный доклад МАК о причинах крушения , по состоянию на начало ноября 2017 года, представлен не был.