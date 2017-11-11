Вперед, к Февралю!

Весь текущий год был заполнен выступлениями историков (и не только) на темы о причинах революции 1917 года. У этих выступлений было три характерных черты.

Во-первых, в России нет неказенных историков, негосударственных историков. Государство содержит историков разных, есть и анархисты, и левые, но все они – наблюдатели, а не участники. Павла Милюкова и Василия Ключевского среди них нет, эти – в отставку не подают, свержения самодержавия не готовят. Почему, собственно, государство их пока и терпит – а что не потерпеть! Просто подождать – историки вымрут сами и будут заменены мединскими.

Во-вторых, под "революцией" в современной Россией однозначно понимают заговор. Февральская революция (революция настоящая) рассматривается как тренировка, как мыльный пузырь, фикция. Не реальность Февраля и срыв в утопию Октября, а утопия свободы и реальность тоталитаризма. Что показывает, какой же глубокий срыв.

В-третьих и главных, анализы разные, но аксиомы одинаковы – одинаково ленинские, марксистские. Впрочем, и достоевские. Это ведь Федор Михайлович сравнил (вполне в духе своего времени) революционеров с бациллами. "Появились какие-то новые трихины". Это было высказывание даже не против революционеров, а против народников, против всякого, кто смеет желать того, чего желал в юности Достоевский. Высказывание глубоко ленинское. Людишки приравнены к микробушкам. Анализы исходят из того, что людей нет, есть колония бактерий, если жратвы, тепла и воды достаточно, митрополит Двулогий венчает государя императора на царство, все хорошо, если нет, то жди революции. Например, все было бы хорошо, только вот для справедливого решения крестьянского вопроса надо было 25 миллионов человек переселить из малоземельных губерний, на что эсеры не решились. А так все было отлично, Россия на подъеме была, хлеб вывозили, заводы дымили…

Человечество не колония микробов, господа, поглядите в зеркало, что ли!

Это все то же победоносцевско-ленинское мышление, социальный инжиниринг, бессмысленный и беспощадный хоть в варианте Кейнса, хоть Буша, хоть Гайдара, имя им легион. Такой инжиниринг закрывает глаза на одну важную особенность России – милитаризм, многократно превосходивший милитаризм Германии и Британии. Это полбеды, а настоящая беда – прогрессоры закрывают глаза на важную особенность человечества. Человечество не колония микробов, господа, поглядите в зеркало, что ли! Да не в щетину вглядывайтесь, в глаза свои вглядитесь.

Дефицит земли – плевое дело. Да, в России 95% жителей были крестьяне, мечтавшие о земле. Давать им землю было бы величайшей глупостью. Им надо было дать свободу! Почему в Британии в то время уже процент городского населения был в разы меньше? Не потому, что крестьян согнали с земли – если бы только это, то крестьяне бы просто померли, что бывало в истории сплошь и рядом. Потому что было что делать в городе!

Люди оказались не проблемой, а решением проблемы малоземелья. Свободные руки – свободны делать куда более важную работу, чем навоз носить. Проблемы гужевого транспорта решаются исчезновением гужевого транспорта, переходом к автомобилю. Поразительно, но именно наследники Гегеля – Ленина никогда не верили в качество, всегда уповали только на количество, и об "экстенсивности" говорили только для обмана и самообмана.

Не верят современные российские историки в силу свободы, в творческий потенциал человека, в демократию. Это не потому, что они историки, а потому, что они российские. Кто в России верит в эти простые истины? А ведь в них можно даже и не верить, а просто знать: свобода – это больше, чем факт, свобода есть на самом деле.

Октябрь позади, впереди – новый Февраль. К нему нужно готовиться, к нему нужно призывать, его идеалы разъяснить другим, да и себе. Конечно, может случиться срыв, на месте России, да и всей планеты, может вырасти радиоактивная пустыня. Но может и не случиться, если не сосать лапу в берлоге, сокрушаясь, какие же люди не люди, бациллы, трихины, если не мечтать всех построить, предотвратить, защитить, если не тратить время на подписывание пустых петиций и на стебные политические аттракционы вместо нормальной, взрослой, серьезной, кропотливой и т. п. работы по пропаганде свободы, выращиванию свободы и, последним по месту, но не по значению – по осуществлению свободы в своей жизни. Нам тут подбрасывают, что Россия в вечной нужде, что ей земли побольше нужно, то соседей нормальных, населения вразумительного. Вздоррр! Россия совсем в другой нужде: нужда свободы, нужда человечности, нужда творчества.

Яков Кротов – историк и священник, автор и ведущий программы Радио Свобода "С христианской точки зрения"

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