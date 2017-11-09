Зоозащитники проводят бессрочную голодовку у здания Госдумы

В Москве у здания Государственной думы двое зоозащитников проводят бессрочную голодовку. Они требуют рассмотреть во втором чтении закон "Об ответственном обращении с животными".

Как рассказал "Говорит Москва" один из участников голодовки, член общественной организации "Альянс защитников животных" Юрий Корецких, акция началась 7 ноября. По его словам, на отчаянный шаг их подвигло то, что принятие закона откладывается уже полгода (он должен был быть рассмотрен еще в июле). Активисты считают, что дальше ждать нельзя, и решили, как сказал Корецких, поставить "на кон свои жизни, а не жизни миллионов животных". Россия чуть ли не единственная страна, у которой вообще нет никакого закона о защите животных, отметил зоозащитник.

Впервые законопроект о защите животных выносился на рассмотрение Госдумы в 2010 году. В марте 2011 года документ был принят в первом чтении, но вызвал много вопросов и споров среди экспертов и зоозащитников. Летом 2017 года проект закона готовился ко второму чтению. Однако депутаты вновь сняли его с повестки заседания под предлогом необходимости доработки. При этом в Госдуме заявили, что отложить обсуждение законопроекта на осень депутатов просило правительство.