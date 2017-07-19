Убивать не запрещают. Эфир в 18:05

Российские зоозащитники настаивают на скорейшем принятии Закона "Об ответственном обращении с животными". В первом чтении соответствующий законопроект был принят Государственной Думой еще в 2011 году, однако с тех пор ничего не изменилось. На днях депутаты вновь сняли законопроект с повестки заседания под предлогом необходимости его еще доработать. При этом первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников заявил, что отложить обсуждение законопроекта на осень депутатов просило правительство.

Что мешает парламенту принять закон об ответственном обращении с животными, и так ли необходим этот документ?

В студии Радио Свобода - член экспертного совета Комиссии по экологической политике Московской городской Думы Елена Иванова и председатель "Альянса защитников животных" Юрий Корецких.