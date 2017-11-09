На месте химатаки в Сирии обнаружены детали советской бомбы

На месте химической атаки в сирийском селении Аль-Латамина обнаружены фрагменты советского авиационного взрывателя АВУ-ЭТ со следами зарина. Это следует из отчёта Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В документе взрыватель назван "металлическим предметом". На нём нашли продукты разложения отравляющего газа зарина и побочные продукты его синтеза. Кроме того, исследователи обнаружили гексамин – его используют при получении зарина сирийские военные.

На то, что на взрыватель нанесены обозначения советской авиабомбы, обратил внимание основатель группы расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс. По его словам, химическая атака в селении Аль-Латамине была совершена тем же боеприпасом, что и в Хан Шейхуне, где от зарина погибли более 80 жителей. Селение Аль-Латамина находится примерно в 15 километрах от Хан-Шайхуна.

Всего за время войны в Сирии химическое оружие применялось более 30 раз. По данным ООН, большинство нападений с применением отравляющих веществ совершила сирийская армия. Сирийские власти отрицают причастность к химическим атакам.