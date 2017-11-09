"Агора": российские власти преследуют разоблачителей

Российские власти не только не поощряют раскрытие значимой информации о злоупотреблениях, но и всячески этому препятствуют, постоянно расширяя круг сведений, отнесенных к государственной тайне. Тех, кто предаёт гласности закрытую информацию, преследуют. Об этом говорится в докладе Международной правозащитной группы "Агора" о российских разоблачителях, сообщающих о нарушениях и злоупотреблениях, представляющих публичный интерес.

Авторы исследования Дамир Гайнутдинов и Павел Чиков зафиксировали не менее 100 случаев подобных разоблачений с 1995 года. Ровно половина из них происходят в сфере органов внутренних дел, медицины и здравоохранения, отмечается в докладе.

Правозащитники отмечают, что национальное законодательство более чем 60 стран предусматривает меры, призванные обеспечить безопасность и защиту от преследования тем, кто объективно действует в публичных интересах. Однако в России для них отсутствуют какие-либо правовые гарантии. В докладе "Агоры" сообщается, что в 39 случаях из 100 разоблачители были уволены, а в 18 подверглись уголовному преследованию. Оксану Семыкину без оснований поместили в психиатрический стационар, Андрея Дмитриева попытались призвать в армию, вынудив уехать из страны, Сергея Татаринцева избили коллеги-полицейские. Некоторым раскрытие информации стоило жизни. Так, Александр Литвиненко бы убит, Сергей Магнитский умер в СИЗО, следователь Ильгизар Ишмухаметов покончил с собой, руководитель российского антидопингового агентства Никита Камаев умер при странных обстоятельствах, говорится в докладе "Агоры".