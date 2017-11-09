Глава Пентагона обсудил с НАТО нарушение Россией договора РСМД

Министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил с партнёрами по НАТО нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По словам Мэттиса, у США есть твердая уверенность в том, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он заявил, что на встрече министров обороны НАТО в четверг обсуждалось, как вернуть Москву к соблюдению РСМД.

Ранее в четверг стало известно, что Конгресс США намерен выделить около 58 миллионов долларов на разработку ответных мер на нарушение Россией этого договора. Речь идёт о программе исследований и разработок по созданию наземной ракеты. По словам законодателей, это позволит поддержать паритет с Россией по ракетам средней и меньшей дальности.

Два года назад Соединенные Штаты заявили о том, что Россия нарушила договор РСМД, разместив в европейской части страны крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Тогда ряд конгрессменов призывали отказаться от выполнения этого договора.