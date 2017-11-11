Отказ по утрате

Житель Казани потерял российское гражданство вместе с паспортом
В начале года 21-летний житель Казани Дмитрий Балашов, студент Казанского федерального университета, уехал в Прагу – на режиссерские курсы. В конце мая он потерял в Праге российский паспорт, но волноваться по этому поводу не стал, а по возвращении домой обратился за новым паспортом в Отдел по вопросам миграции по Вахитовскому району г. Казани в начале июля. Паспорт ему выдали 3 августа, но отправили в родной Альметьевск за справкой о прописке, с которой он вернулся в миграционный отдел 20 октября. "Сначала мне женщина сказала: сейчас отойду на минутку, – рассказывает Дмитрий. – Она отошла, пришла вместе с начальником отдела [Эльмирой Артюшовой], и начальник сказала, что на меня пришла бумага, что я отказался от гражданства. Я сразу сказал, что это неправда, я ни от чего не отказывался, а она ответила, что мой паспорт они изымают для утилизации. Я стоял там в ступоре, они начали кричать на меня, что я обманываю, показали мне копию утерянного паспорта и сказали, что вот с этим паспортом я отказался от гражданства".
Артюшова мне говорит, что не знает, куда делать запросы, но сейчас я по всем документам – лицо без гражданства
Дмитрий рассказывает, что его попросили прийти на следующий день, потом еще через день. "Артюшова мне говорит, что не знает, куда делать запросы, но сейчас я по всем документам – лицо без гражданства", – говорит молодой человек, который до сих пор не понимает, что происходит: сотрудники миграционного отдела показали ему документы, которые пришли в Казань из российского посольства в Чехии, но сфотографировать их не разрешили, а содержания их он не помнит, помнит только, что письмо из Праги было датировано июлем – когда Дмитрий уже давно был в России.
Ситуация не прояснилась до сих пор. Радио Свобода отправило журналистские запросы в МВД по Республике Татарстан, в Главное управление МВД и в российское посольство в Чехии. Пресс-служба татарского МВД на вопросы РС отвечать отказалась, порекомендовав обратиться в ГУ МВД, ответ откуда в установленные законом сроки не пришел. Пресс-секретарь посольства России в Праге Алексей Колмаков также отказался предоставлять информацию, сославшись на закон о защите персональных данных, никак не прокомментировав и потенциальную возможность подобной ошибки со стороны сотрудников консульства. Дозвониться до начальника Отдела по вопросам миграции Вахитовского района Эльмиры Артюшовой не удалось.
Согласно ФЗ-62 "О гражданстве РФ", граждане могут отказаться от гражданства в упрощенном порядке, если проживают на территории другого государства, предоставив целый пакет документов: паспорт, заявление, фотографии, справку об отсутствии задолженности по налогам и самое главное – подтверждение, что у обратившегося человека есть гражданство другого государства или гарантии его получения, потому что если таких гарантий нет, ст.20 того же закона запрещает выход из российского гражданства.
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