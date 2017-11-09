"Революция" Мальцева: незаконные задержания и ложь в протоколах

5 ноября в Новопушкинском сквере в Москве были задержаны шестеро участников чтений Адама Смита. На форум либертарианцы и активисты движения "Весна" приехали из Санкт-Петербурга. Они не были сторонниками Вячеслава Мальцева, не держали плакаты и не выкрикивали лозунги. Молодые люди шли на обед. Их обвинили в неповиновении полицейским и отпустили только через двое суток. 5 ноября, по словам оппозиционера Вячеслава Мальцева, в России должна была начаться "революция". В полицию были доставлены сотни человек, в числе которых оказались случайные прохожие, подростки и журналисты.