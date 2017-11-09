В Саудовской Аравии задержали 200 человек по делу о коррупции

Власти Саудовской Аравии допросили более двухсот человек в связи с расследованием коррупции в стране, при этом лишь семерых отпустили без предъявления обвинений. Ущерб от коррупционных схем составил более 100 миллиардов долларов за несколько десятилетий, заявил 9 ноября генпрокурор Саудовской Аравии. По его словам, расследование злоупотреблений вели три года.

В королевстве заморожены более полутора тысяч банковских счетов. Расследование вышло за пределы страны: центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов запросил информацию о счетах 19 подданых Саудовской Аравии. Банкиры рассказали агентству Reuters, что многие состоятельные клиенты начали распродавать активы в регионе.

5 ноября в Саудовской Аравии были задержаны 11 принцев, четыре министра и десятки бывших министров. Делом занимается комитетом по борьбе с коррупцией, недавно созданный по распоряжению наследного принца Мухаммада бен Салмана.