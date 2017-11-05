В Саудовской Аравии сняты со своих постов и задержаны многие министры

Король Саудовской Аравии Салман отправил в отставку ключевых членов руководства страны, что воспринято как стремление укрепить власть наследного принца Мухаммада бен Салмана. Король объявил 5 ноября, что 11 принцев, четыре министра и десятки бывших министров были задержаны недавно созданным комитетом по борьбе с коррупцией по распоряжению наследного принца.

В официальном заявлении не были указаны имена всех задержанных, но старший официальный представитель Саудовской Аравии позже сказал, что среди тех, кого задержали миллиардер Алвалид бин Талал и бывший министр финансов Ибрагим аль-Ассаф. 81-летний король назначил новых министров на две ключевые должности, связанные с внутренней безопасностью и экономикой.

Согласно королевскому указу, о котором сообщает телеканал "Аль-Арабия", Халед бен Айяф заменил принца Митеба бен Абдуллу на посту министра национальной гвардии. Принц Митеб считался ведущим претендентом на трон до неожиданного назначения 32-летнего наследного принца Мухаммада. Принц Митеб был последним оставшимся членом ближнего круга бывшего короля Абдуллы, который мог занять высшие позиции в структуре власти Саудовской Аравии. Король Абдулла умер в 2015 году, его сменил сводный брат Салман.

Королевский указ также объявляет, что заместитель министра экономики Мухаммад аль-Тувайри назначен министром вместо Адель Факиха. Наследный принц Мухаммад объявил, что хочет изменить страну в рамках плана реформ «Видение 2030», смягчая некоторые из консервативных законов и развивая экономику, чтобы вывести ее от традиционной зависимости от нефти.