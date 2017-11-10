В Ижевске число погибших при обрушении дома возросло до шести

В Ижевске в подвале обрушившегося накануне подъезда жилого дома спасатели нашли тело женщины. Таким образом, число жертв обрушения достигло шести, среди них – двое детей, передают "Интерфакс" и ТАСС.

В экстренных службах сообщили, что ведутся поиски ещё двух человек. Накануне в больницы были доставлены трое пострадавших подростков, двоих уже выписали. В полицию города после обрушения дома поступили четыре заявления о поиске пропавших родственников, сообщил в пятницу журналистам глава МВД по Удмуртии Александр Первухин.

Подъезд жилого девятиэтажного дома в Ижевске обрушился в четверг вечером. В доме разрушены 32 квартиры. Предварительная версия произошедшего – взрыв бытового газа. По данным "Интерфакса", в одной из квартир на верхних этажах могло быть неисправное оборудование. Версию со взрывом газового баллона исключили, поскольку в доме установлено сетевое газоснабжение. Как сообщают очевидцы, угол дома "сложился" после того, как из него некоторое время шел густой дым. Как сообщает корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш, взорвавшийся дом сильно изношен, поскольку был построен почти 30 лет назад.

К утру пятницы все жильцы дома были расселены: 14 человек — в пунктах временного содержания, а остальные — у родственников и знакомых. Возбуждено уголовное дело. Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации. В Ижевск для координации работы по ликвидации последствий аварии вылетел глава МЧС Владимир Пучков.