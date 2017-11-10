ЕСПЧ принял жалобы двух арестованных после акции 26 марта в Москве

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к производству жалобы двоих арестованных в Москве после митинга против коррупции 26 марта. Об этом сообщает "Открытая Россия". Речь идет о делах Никиты Милешина и помощника режиссера трансляции митинга на Youtube-канале "Навальный LIVE" Екатерины Кенаревой.

Милешина задержали во время митинга на Тверской площади, когда он пытался пройти между полицейскими кордонами. Кенареву задержали в офисе Фонда борьбы с коррупцией, доставили в ОВД. Позже суды арестовали их на 7 суток за неповиновение сотрудникам полиции.

В жалобах в ЕСПЧ адвокаты "Открытой России", представляющие интересы заявителей, указали, что в отношении арестованных были нарушены статьи Конвенции о правах человека, гарантирующие право на свободу и личную неприкосновенность и право на справедливый суд.

26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. По всей стране были задержаны до полутора тысяч человек. В ЕСПЧ с жалобами на действия полиции обратились уже десятки россиян, в их числе участники митингов в Сочи, Казани и Москве. Оппозиционер Алексей Навальный ранее обещал через ЕСПЧ добиться компенсаций для всех незаконно задержанных на акциях протеста 26 марта.