В ЕСПЧ с жалобами обратились еще 12 участников акции протеста 26 марта

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на действия полиции обратились еще 12 россиян, которые участвовали во всероссийской антикоррупционной акции протеста 26 марта. Как сообщает правозащитный центр "Мемориал", активисты, в частности, пожаловались на пытки, нарушение их права на свободу и личную неприкосновенность, а также права на справедливое судебное разбирательство.

26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. По всей стране были задержаны до полутора тысяч человек. В ЕСПЧ с жалобами на действия полиции обратились уже десятки россиян, в их числе участники митингов в Сочи, Казани и Москве. Оппозиционер Алексей Навальный ранее обещал через ЕСПЧ добиться компенсаций для всех незаконно задержанных на акциях протеста 26 марта.