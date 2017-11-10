ФСБ обвинила активистов "Артподготовки" в подготовке теракта

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по статье о подготовке теракта в отношении шестерых участников запрещенного в России движения "Артподготовка". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Главном управлении МВД по Москве и департаменте по борьбе с экстремизмом. Два человека по этому делу, как утверждается, уже арестованы, их данные не раскрываются.

По версии следствия, подготовка к теракту началась 11 октября. Активисты "Артподготовки" заготовили бутылки с бензином, чтобы поджечь декорации на Манежной площади в Москве. Помимо этого, как утверждает источник РБК, они хотели с помощью электропилы и альпинистского оборудования вывести из строя опоры и линии электропередачи. Были ли эти планы приурочены к акции "Артподготовки" 5 ноября, не уточняется.

Задержания активистов "Артподготовки" продолжаются уже несколько недель. Лидер движения Вячеслав Мальцев в настоящее время находится за границей – в России он объявлен в розыск. Националист заявил, что 5 ноября в стране должна состояться "революция". В этот день полиция задержала более 500 человек в нескольких городах, при этом каких-либо беспорядков или столкновений с полицией не было.

Большинство из задержанных впоследствии отпустили, некоторых поместили под административный арест. Часть задержанных допросили как свидетелей по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом России по обвинениям в "призывах к массовым беспорядкам и терроризму".