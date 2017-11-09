Еще в трех городах России состоялись суды по делу "Артподготовки"

В Саратове на два месяца арестован хозяин квартиры, в которой ранее задержали четверых сторонников националиста Вячеслава Мальцева. По данным агентства "Свободные новости", Федора Мартынова подозревают в незаконном изготовлении взрывчатки.

1 ноября в этой квартире были задержаны четверо участников движения "Артподготовка", признанного экстремистским и запрещенного решением суда. Одного из активистов – Сергея Рыжова – обвиняют в подготовке взрывов в Саратове 4 и 5 ноября.

В Новосибирске также на 2 месяца арестован активист "Артподготовки" Вячеслав Добрынин, о задержании которого сообщалось ранее. Следствие утверждает, что у него изъято оружие и 20 бутылок с зажигательной смесью, но обвинение предъявлено по статье о призывах к массовым беспорядкам.

В Калининграде под стражу заключен таксист Александр Петровский, которого следствие обвиняет в "симпатиях к Артподготовке" и призывах к терроризму через мессенджер Telegram. По данным издания "Новый Калининград", Петровский находится в следственном изоляторе с 7 ноября.

Задержания активистов "Артподготовки" продолжаются уже несколько недель. Лидер движения Вячеслав Мальцев в настоящее время находится за границей – в России он объявлен в розыск. Националист заявил, что 5 ноября в стране должна состояться "революция". В этот день полиция задержала более 500 человек в нескольких городах.