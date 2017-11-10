Игоря Щуку, пытавшегося поджечь памятник Ельцину, выдворят из России

Активист незарегистрированной партии "Другая Россия" Игорь Щука, подозреваемый в попытке поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, будет выдворен из России по решению мирового судьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал гражданина Белоруссии Щуку виновным в нарушении режима пребывания на территории России. Щука также оштрафован на две тысячи рублей. На время следствия по делу по статье "вандализм" он помещён в центр содержания иностранных граждан .

Утром 7 ноября Игорь Щука облил бензином и пытался поджечь памятник Борису Ельцину у "Ельцин-центра" в Екатеринбурге. Активист был задержан. Суд отказался отправлять его под арест, отпустив под подписку о невыезде.

Игорь Щука – сторонник запрещенной Национал-большевистской партии, преемницей которой является "Другая Россия". В 2009 году Щука был осужден за листовки с оскорбительными высказываниями в адрес Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Правозащитный центр "Мемориал" тогда признал активиста политзаключенным. В 2014 году Щука заявил, что он воевал в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов "ДНР".