В Екатеринбурге активист "Другой России" поджег памятник Ельцину

В Екатеринбурге активист незарегистрированной партии "Другая России" Игорь Щука облил бензином и поджег памятник Борису Ельцину у "Ельцин-центра". Щука задержан. Ему могут быть предъявлены обвинения в вандализме. Об этом сообщили представители "Другой России".

Гражданин Белоруссии Игорь Щука – сторонник запрещенной Национал-большевистской партии, преемницей которой является "Другая Россия". В 2009 году Щука был осужден за листовки с оскорбительными высказываниями в адрес Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Правозащитный центр "Мемориал" тогда признал активиста политзаключенным. В 2014 году Щука заявил, что он воевал в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов "ДНР".

Накануне сторонники "Другой России" пытались провести в Санкт-Петербурге шествие в честь столетия революции 1917 года. Были задержаны 23 активиста. Шестеро из них получили от 8 до 33 суток ареста. Остальным суд назначил штрафы в размере от 10,5 до 16 тысяч рублей.