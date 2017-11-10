Замоскворецкий суд Москвы вновь перенес слушания по делу фигуранта "болотного дела" Дмитрия Бученкова из-за неявки подсудимого. Накануне в интервью телеканалу "Настоящее время" Бученков сообщил, что находится в Евросоюзе. О какой именно стране идет речь, он не уточнил, однако отметил, что уже попросил в этом государстве политическое убежище. По словам Бученкова, он уехал из России, поскольку "Болотное дело" носит политический характер и в отношении него однозначно избрали бы обвинительный приговор. Историка Дмитрия Бученкова задержали в декабре 2015 года. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому на акции протеста в Москве 6 мая 2012 года. В качестве "доказательства" того, что обвиняемый участвовал в беспорядках 6 мая, следователи представили фотографию некоего мужчины. Однако, согласно результатам экспертизы, Бученков и неизвестный на снимке – это два разных человека. До марта 2017 года историк находился в следственном изоляторе, затем его перевели под домашний арест. Европейский суд по правам человека ранее рекомендовал российским властям добровольно признать тот факт, что в отношении Бученкова были нарушены его права на свободу и личную неприкосновенность. Правозащитный центр "Мемориал" признал историка политическим заключенным.