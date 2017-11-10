Пастырь и слово

"Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести", – писал в 1956 году Вадим Шефнер. Слова иногда обладают чудодейственной силой. Вот и не выдержал оскорбленный разум патриарха Русской православной церкви трех слов Великой французской революции. Это не матерные слова, и они с точки зрения закона не оскорбляют чувства верующих. Но тем не менее лозунг Великой французской революции "Свобода, равенство, братство!" вызвал раздражение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Если свобода, то не может быть равенства. Потому что свобода – это просто луг, на котором растут цветы и травы, и каждая трава поднимается в меру своей силы. Равенства нет: одна более сильная, другая послабее, а третью вообще не видно. А вот если равенство, то это подстриженный газон, все равны, но никакой свободы", – сказал он в своей авторской программе "Слово пастыря".

Так неужели Великая французская революция, приведшая в итоге к уничтожению абсолютной монархии и провозглашению республики, прошла под ложными лозунгами? Люди перестали верить в божественное право одно человека управлять всей страной, но только потому, что они были глупыми? Они не понимали, что когда равенство, то трава подстрижена. Если бы они знали об этом, то данная Богом власть не была бы попрана. Так и положено было начало духовного загнивания Запада, обострившегося в наши дни...

Но неужели патриарх думает, что для людей, ищущих свободы, остается только один путь – революция?

Но, может быть, прав патриарх? Как это возможно, чтобы одновременно соблюдались целых два права человека? Я понимаю, что Кирилл живет в России и поэтому ему свойствен пессимизм, но нельзя же впадать в абсолютную депрессию? Как российский "горе-интеллектуал", я действительно не могу понять, как свобода для каждого вступает в противоречие с равными политическими правами для всех.

Даже если ты пастырь, то нельзя давать столь поверхностные оценки. Действительно ли патриарх не понимает, что права человека дополняют друг друга? Ведь "свобода" предполагает каждому жить в соответствии со своими устремлениями, "равенство" прав гарантирует, что свободное развитие не приведет к ущемлению других людей и общества в целом, а "братство" гарантирует взаимопомощь? Либо Кирилл считает, что его паства столь примитивна, что не в состоянии понять, как права человека уживаются друг с другом?

Может быть, задача проповедника – вложить в наши головы другую мысль: о том, что свобода, равенство и братство – это не то, о чем должны думать счастливые жители России? А то ведь они начнут думать о свободе, о равенстве прав, где все это взять? И придут они к мысли, что только революция является ответом на их чаяния. А 2018 год – год выборов президента, и будущее страны может измениться. Но неужели патриарх думает, что люди больше не верят в выборы? Что действующая элита в любом случае власть не отдаст? Что для людей, ищущих свободы, остается только один путь – революция?

Анатолий Канюков – социал-демократ, лидер движения "Солидарный Петербург"

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