В Мурманске вновь оштрафовали координатора штаба Навального

Координатора штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетту Грудину оштрафовали за раздачу агитационных материалов. Об этом Радио Свобода в пятницу рассказала сама активистка, которой суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

По словам Грудиной, один из волонтёров штаба раздавал в городе газеты оппозиционера. Затем на площадь подошли сотрудники полиции. Беспокоясь за безопасность активиста, на место раздачи приехали другие волонтёры, в том числе и сама Виолетта Грудина.

В этот момент сотрудник администрации сфотографировал всех собравшихся. Снимки с собравшимися вместе активистами и стали основой для того, чтобы обвинить их в несанкционированной акции.

Ранее координатор местного штаба была оштрафована за агитацию с использованием быстро возводимой конструкции – фирменного куба. По мнению полиции, использовать подобные конструкции в гайд-парках, не требующих согласования акций, нельзя.