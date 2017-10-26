В Мурманске координатору штаба Навального назначили штраф

Суд в Мурманске в четверг оштрафовал на 20 тысяч рублей координатора местного штаба Алексея Навального за проведение агитационной акции в местном гайд-парке. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Активистка Виолетта Грудина рассказала, что речь идет об пикете 12 августа, и что о возбужденном административном деле она узнала только 21 сентября. Поводом послужил агитационный куб, который установила соратница Навального. Полиция настаивает, что подобные конструкции нельзя использовать для агитации даже в гайд-парках, в которых пикеты не требуют согласования.

Ранее Виолетта Грудина рассказывала Радио Свобода, что сталкивается с угрозами применения насилия и подвергается "травле" со стороны местных прокремлевских СМИ.

В Петрозаводске полиция обжаловала решение суда, закрывшего дело организатора антикоррупционной акции 26 марта, провести которую призвал Навальный. Витали Флеганова обвинили в том, что он не уведомил участников митинга об отказе властей согласовать акцию. В результате на заявленном месте прошел "сход", которых был разогнан полицией с применением силы, а на самого Флеганова в тот же день напали неизвестные. Об этом в четверг сообщило издание "Черника".

Акции протеста, к которым призвал Алексей Навальный, прошли в десятках городов России 26 марта, 12 июня и 7 октября и во многих случая заканчивались задержаниями. За этот период соратники оппозиционера в Москве и регионах десятки раз сообщали о давлении со стороны властей и прокремлевских активистов.