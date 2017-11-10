В Ставрополе активист оштрафован на 150 тысяч рублей за акцию 7 октября

Суд в Ставрополе оштрафовал координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального Ивана Танского на 150 тысяч рублей. Активист был признан виновным в участии в акции 7 октября, сообщается на странице штаба "ВКонтакте".

Соратники Танского отмечают, что ранее суд уже выносил решение по административному делу, составленному на активиста – он отбыл двое суток ареста. При этом в прошлый раз Танского обвиняли в призывах к участию в несогласованной акции. В этот раз его признали виновным за участие в акции.

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7 октября во многих городах России прошла акция в поддержку Навального. По всей стране были задержаны около 300 активистов.

