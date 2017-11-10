"Этот закон мы ждем 17 лет"

Двое зоозащитников объявили бессрочную голодовку у здания Госдумы. С 7 ноября они отказываются принимать пищу, требуя принять закон "Об ответственном обращении с животными". По словам активистов, существующие правовые акты на практике не работают: животные не защищены законом и юридически являются вещью. На четвёртый день сотрудники полиции задержали голодающих и пришедшую поддержать их девушку. Активистов обвинили в несанкционированной акции: рядом с ними лежали повёрнутые надписями к стене плакаты. Через 3 часа всех отпустили. Зоозащитники намерены продолжить голодовку.