В Ижевске задержан один из жильцов обрушившегося дома

В Ижевске задержан Александр Копытов, сын хозяйки квартиры в многоэтажном доме, в которой произошел взрыв газа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет.

Представитель ведомства уточнила, что задержание прошло в рамках уголовного дела по факту обрушения подъезда дома. Сейчас Копытова допрашивают, после чего будет решен его процессуальный статус.

Вечером в четверг обрушился подъезд жилого девятиэтажного дома в Ижевске. В доме разрушены 32 квартиры. Предварительная версия произошедшего – взрыв бытового газа. Число жертв обрушения достигло шести, среди них – двое детей. Все жильцы дома были расселены: 14 человек — в пунктах временного содержания, а остальные — у родственников и знакомых.

