"Прорубь". Эфир в 18.05

Проект “Прорубь”: пьеса, спектакль, фильм. 19 января как день всеобщего моржевания в России и телетрансляций с мест народного купания. История волшебной щуки, а также президента всея Руси Булата Царева, беглого олигарха, современного художника-акциониста, провинциальных селебритиз, простых “моржей” и любителей ЗОЖ. Фрилансер Афанасий Никитин, он же Иванушка-дурачок, он же Орфей, в поисках мертвой невесты в подводном царстве. Ток-шоу “На дне” и “Час с президентом”. Cоциальная критика и черный юмор “Проруби”. Перформанс и новые видеотехнологии, подводные съемки. Телезрители в фильме” Прорубь” как коллективное чудовище, рептилоиды и зомби.

Режиссер, продюсер Андрей Сильвестров; авторы сценария: поэт, драматург Андрей Родионов и драматург, кинокритик, продюсер Екатерина Троепольская; арт-критик, куратор, преподаватель МГУ Сергей Хачатуров.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова