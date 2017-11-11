СМИ: Кушнер призвал уволить 20 процентов сотрудников CNN

Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер призывал руководство корпорации Time Warner уволить часть сотрудников телеканала CNN (входит в состав Time Warner) за освещение президентских выборов в 2016 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Кушнер встретился с одним из руководителей Time Warner Гарри Гинсбергом и якобы предложил ему уволить 20 процентов сотрудников CNN за неверный анализ выборов президента и их итог.

Представитель Белого дома заявил The Wall Street Journal, Кушнер не думал, что его слова будут взяты на вооружение руководством Time Warner. По словам представителя, таким образом советник президента пытался разобраться в ситуации вокруг CNN и выразил свою точку зрения. При этом в Time Warner слова Кушнера вызвали обеспокоенность.

В ходе предвыборной кампании и после избрания Трампа президентом США журналисты CNN неоднократно сообщали о возможных связях главы Белого дома с Кремлём. Трамп в свою очередь обвинил телеканал в распространении лживых новостей.