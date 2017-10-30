Большой удар

Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, в понедельник, 30 октября, должен сдаться властям в связи с предъявленными обвинениями. Они касаются "оказания лоббистских услуг иностранным клиентам" и отмывания денег. Пол Манафорт – одна из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

Расследованием занимается прокуратура Манхэттена, центрального района Нью-Йорка, совместно с командой специального прокурора министерства юстиции США Роберта Мюллера и профильными комитетами американского Конгресса. Американские законодатели желают точно выяснить, имел ли место какой-либо сговор между представителями Кремля и кем-либо из помощников Дональда Трампа, неоднократно в ходе своей президентской кампании заявлявшего о желании построить более тесные и теплые связи и сотрудничество с Москвой.

В середине октября президент США заявил, что хочет скорейшего завершения этих расследований, "потому что все это надоело американцам". Специальным прокурором Робертом Мюллером пока не было обнаружено "совершенно никаких признаков сговора" между людьми из его предвыборного штаба и российскими представителями, подчеркнул Дональд Трамп, добавив, что лидеры Демократической партии США используют расследование "российских связей", чтобы оправдать свой проигрыш в президентской гонке.

Чуть ранее американский телеканал NBC News сообщил, что Пол Манафорт, возможно, получил кредиты на общую сумму около 60 миллионов долларов от Олега Дерипаски, российского олигарха, близкого Кремлю. Манафорт и Дерипаска до того некоторое время были бизнес-партнерами. По данным NBC News, офшорным компаниям, связанным с Манафортом, от принадлежащей Дерипаске фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, в общей сложности были переведены три кредита – последовательно на 26, 7 и 27 миллионов долларов в течение последних 10 лет.

Менее чем за две недели до того, как Дональд Трамп был официально номинирован Республиканской партией кандидатом в президенты США, Пол Манафорт довел через посредника до Олега Дерипаски, что готов лично информировать его о ходе предвыборной кампании. Об этом 20 сентября написала газета The Washington Post.

Представители Пола Манафорта заявляют, что он не был в сговоре с российским правительством. Москва вмешательство в выборы в любых иностранных государствах категорически отвергает. Из-за этого скандала Манафорт и покинул пост главы штаба Трампа спустя всего три месяца после назначения.

В сентябре телеканал CNN, журналистов которого Дональд Трамп постоянно обвиняет в целенаправленной политике, направленной на дискредитацию его администрации, сообщил, что американские спецслужбы, заручившись тайным судебным ордером, до и после президентских выборов 2016 года прослушивали Пола Манафорта.

Из отрывочных сведений, полученных CNN от своих источников, складывается впечатление, что Манафорт мог просить Россию оказать некое содействие Трампу, что и вызвало интерес к нему со стороны Министерства юстиции, прокуратуры и спецслужб. Подозрения были основаны на перехвате переговоров Манафорта с предполагаемыми "российскими агентами", а также на переговорах самих этих агентов друг с другом. Манафорт отрицает, что когда-либо вступал в контакты с россиянами, зная, что они работают в разведке.

ФБР обратило внимание на Пола Манафорта еще в 2014 году в связи с лоббистской деятельностью ряда вашингтонских фирм в пользу правящей на тот момент на Украине Партии регионов, которую возглавлял ныне беглый украинский президент Виктор Янукович. Партия регионов подозревается в переводе за границу многих миллионов долларов.

Пол Манафорт, возглавивший избирательный штаб Дональда Трампа в июне 2016 года, практически сразу же после назначения участвовал во встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Манафорт оставил свой пост, после того как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.