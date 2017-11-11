Трамп: я верю заявлениям Путина о невмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит заявлениям президента России Владимира Путина о невмешательстве Кремля в выборы в США. Об этом Трамп сообщил журналистам на пресс-конференции после саммита стран – участниц Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме. Трамп также заметил, что Путин оскорбился, услышав в очередной раз вопрос о вмешательстве в выборы иностранного государства.

Кроме того, президент США в очередной раз высказал мнение о том, что вероятное вмешательство России в выборы в США является "заговором, придуманным демократами" для оправдания проигрыша на выборах.

Президент США сообщил, что он и Путин провели в кулуарах саммита АТЭС несколько встреч. Официальных переговоров двух президентов не было. Путин в свою очередь заявил, что неформальные беседы с Трампом были успешными – они обсудили, что хотели. Официальная двусторонняя встреча, по его словам, не состоялась из-за нестыковок в графике президентов.

Ранее сообщалось о том, что лидеры России и США выпустили совместное заявление по урегулированию конфликта в Сирии.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.