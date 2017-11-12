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Мальчик, который...

Мальчик, который...
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Победитель конкурса документального кино Радио Свобода "Молодые и свободные".

Фильм о юноше, бросившем школу, переехавшем из провинции в Москву и считающем себя художником.

Режиссер Ася Слоеная.

Другой победитель конкурса – фильм Кости Тишше "Лиза в городе".

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