Лиза в городе

Победитель конкурса документального кино Радио Свобода "Молодые и свободные".

Фильм, в центре которого – юная девушка, размышляющая над вопросами "самовыражения, конфликта внутреннего спокойствия и внешнего раздражения".

Режиссер Костя Тишше.

Другой победитель конкурса, фильм Аси Слоеной "Мальчик, который...", будет опубликован 11 ноября.