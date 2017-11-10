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Признаки жизни

Лиза в городе

Лиза в городе
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Лиза в городе

Победитель конкурса документального кино Радио Свобода "Молодые и свободные".

Фильм, в центре которого – юная девушка, размышляющая над вопросами "самовыражения, конфликта внутреннего спокойствия и внешнего раздражения".

Режиссер Костя Тишше.

Другой победитель конкурса, фильм Аси Слоеной "Мальчик, который...", будет опубликован 11 ноября.

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