С Курского вокзала эвакуировали 200 человек

Около 200 человек были эвакуированы из здания Курского вокзала в Москве в ночь на воскресенье после анонимного сообщения о заложенном на территории взрывном устройстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в здании вокзала. Территорию вокзала обследовали кинологи. Угроза оказалась ложной, никаких опасных предметов в здании не обнаружили.

Накануне из-за угрозы минирования эвакуировали несколько торговых центров и других общественных мест в Ярославле.

Звонки и письма об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч людей в десятках регионов страны. Ни одна из угроз не подтвердилась. В начале октября об обнаружении источников массовых телефонных атак сообщил директор ФСБ Александр Бортников. По его данным, это четверо россиян, находящихся за границей. О задержании подозреваемых в телефонном терроризме пока не сообщалось.