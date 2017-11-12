"Самооборона от рака"

11 ноября стало известно, что Борис Ноткин, многолетний ведущий авторской программы на ТВ-Центр, покончил с собой. Многие из тех, кто знал его лично, вспоминают о нем в социальных сетях и выражают соболезнования его семье. Обстоятельства ухода телеведущего из жизни послужили поводом для большой и сложной дискуссии о праве на добровольную эвтаназию для тяжелобольных и возможности получить в России качественный паллиативный уход.

Elena Karaeva

Узнала, что погиб Борис Ноткин. Для меня это огромная потеря. Он мне дважды очень помог. Так, как он умел это делать - изящно, деликатно, без просьб. Он был очень хорошим человеком. В старомодном и истинном значении этого слова

Evgeny Minchenko

Познакомился с Борисом Ноткиным полтора года назад.

Хорошо так поговорили. Очень интересный и интеллектуальный собеседник.

Он говорит: "Вы звоните, пообщаемся ещё". И я ведь хотел. Но всё как-то не было времени. Вспоминал несколько раз, визитку в руках вертел. Но что-то отвлекало.

А потом его не стало.

Земля пухом. Может, отмолят.

Алена Солнцева

Борис Ноткин покончил с собой. Говорят, у него был рак, и он решил так закончить свою жизнь. Что ж, если это было его решение, то, думаю, далось ему оно нелегко, потому нечего тут комментировать.

Просто захотелось вспомнить. Я с ним много лет подряд регулярно встречалась на Кинотавре, в основном на завтраке, они с женой, неизменно доброжелательные, посещали все сеансы, интересовались мнениями о кино, были всегда подчеркнуто светские, милые, хорошо одетые и элегантные.

Очень сочувствую Ирине Ивановне, его жене, судя по всему они были по-настоящему очень близкие люди.

Я, по-моему, никогда не видела его в телевизоре, но все равно знала, что Ноткин - известный телеведущий. Но тут уж ничего не поделаешь - мир его праху.

Bozhena Rynska

Застрелился Борис Ноткин. Узнал, что у него четвертая стадия. Заранее организовал себе ружье, не привлекая внимания родных, не показушничая. И застрелился. Никого не мучая тягостным умиранием от тяжелой и неизлечимой.

Достойная смерть. Он производил впечателение мягкого, незлобивого, зависимого и совсем не твердого духом человека. Тютя такой. А какой смелый мужской уход!

ПС Мы были хорошо знакомы. Покойся с миром, сильный человек.

Boris Kuznetsov

Я знал Борю, мы с ним жили рядом и частенько общались. Ему было виднее, как поступить. Это было мужественное решение.

Евгения Шохина

Борис Ноткин... я не могу поверить. Человек и профессионал с большой буквы. Он всегда всем помогал. Всегда во всех видел лучшее. Всегда объединял и содействовал. Мне тоже. Очень часто. Без просьб, а по велению своей души. Всегда искренне, бескорыстно и от всего сердца.

Он умел дружить! Мне повезло, что он был в моей жизни и принимал в ней большое участие. Мне его будет очень не хватать. Как так? Мучили такие сильные боли? Горе... Ирине мои искренние соболезнования...

Светлана Сорокина

Не хотел мучиться... жаль безумно.

Вероника Долина

Несчастье...... И большое мужество.

Елена Фельгенгауэр

Не ожидала, что рафинированный и жизнерадостный Борис Ноткин поступит как самурай!

Очень жаль, что так случилось! Он был очень доброжелательный, профессиональный и просто хороший человек! Я не могу осудить его за такой выбор. Уверена, что он хотел избавить близких от тяжёлых переживаний , связанных с его заболеванием.

Невозможно грустно! Мы были знакомы.

Ксения Ларина

Потрясена поступком Бориса Ноткина. Мужественным. Мужским. В записке он написал , что устал от мучений. Но мы понимаем, что он решил избавить от мучений не только себя, но и своих близких.

Добровольный уход из жизни раковых больных - это тоже образ нашей страны. Страшное свидетельство эпохи.

Catherina Gordeeva

Почему-то самоубийства пожилых людей и тех, кто смертельно болен, производят на меня самое ошарашивающее впечатление: человеку остается всего несколько ступеней на, в общем-то, недлинной лестнице жизни и он сознательно выбирает укоротить путь.

Страх страдания оказывается сильнее страха смерти. Страх потерять достоинство — сильнее. Страх боли — сильнее. Беспомощности, бесправия, несчастности в болезни — сильнее.

Этот выбор всегда трудно пережить близким, лишенным (теперь навсегда) возможности проститься, простить и попросить прощения. Этот выбор больно бьет по тем, кто так много делает для того, чтобы люди верили в возможность достойной жизни до самого конца. И этот выбор нельзя ни осуждать, ни обсуждать.

Потому что никогда задним числом наверняка не узнать, а что вот в этом конкретном случае нужно было сделать. И правда ли, те несколько ступеней, которых человек себя сознательно лишил, стоили того, чтобы задержаться.

Нюта Федермессер

Как мне страшно каждый раз, что это не выбор свободного человека, а результат некачественной работы. Потому что право на такой уход у человека должно быть, но я хочу быть уверена, что его не отсутствие помощи к такому выбору привело

Serg Mitrofanov

Самооборона от рака.

Глеб Павловский

† Ноткин, Борис Исаевич. Рядом с телом лежало ружьё, на столе записка: «Я ухожу из жизни добровольно. Устал от мучений». Боже, как грустна наша РФ

Марина Звенигородская

Если бы у нас с обезболиванием обстояли дела так, как в цивилизованных странах, этот вопрос вообще не возник бы. Но речь о человеке, который жил (и должен был умирать) в наших реалиях. Именно об этом речь.

Кирилл Лятс

Знал Бориса лично уже очень давно. Если бы он знал, что он еще мог от жизни получить каплю радости...но видимо, осталась только боль. Крайне жаль.

Alena Krutinskaya

потому что в этой стране нет выбора. потому что родные проходят бесконечную цепь унижений, чтобы облегчить последние дни страдающего. Вы же знаете, что это так.

Savushkin Vladimir

В записке написано "устал от мучений", вот собственно и всё, о чём идёт речь. Умирающий человек рискует стать наркоманом, государство заботится о здоровье граждан.

Daria Makarova

Я наблюдаю как изменяется психика человека, живущего с сильнейшим болевым синдромом (ишиас, возраст 88 лет, в РФ ни одна клиника не берет на операцию). Это страшно....когда человеку не помогают анальгетики, а пластырь с фентанилом не достать, когда человек не спит и не ест изза того, что ему адски больно...когда сильный и умный человек, буквально скала, плачет в бессилии.

Это не от страха, это от безнадеги.

Oleksandra Alice Witt

У меня отец умирал в суровой совковой реальности. В славном городе Липецке, где есть свой онкоцентр. В котором биопсию на анализ пересылали в Москву. А на крайней стадии уже, чтобы получить обезболивающие лекарства, надо было фигачить в больницу за рецептом каждые два дня. И за печатями на этот рецепт выстаивать очередь. А потом ещё не факт, что в аптеках есть эти препараты. Некоторым приходится ехать в другие города за наркотическими препаратами. Я диву в Америке - тут гораздо лояльнее подход к таким больным. Поэтому не берусь судить Бориса.

Vladimir Varfolomeev

Я напишу сейчас очень злые и плохие слова. Потому что всякий раз, когда читаю новости про то, что тяжелобольные люди ищут любые способы уйти из жизни, чтобы прекратить свои мучения, я вспоминаю, как в больнице держал за руку свою сестру, умиравшую от рака и спрашивавшую меня, едва сдерживавшего рыдания: ну почему они не могут сделать, чтобы мне не было так больно? Ни она этого не понимала, ни я. Я не понимаю этого до сих пор, но я точно знаю, что у решения не обеспечивать больных достойным уходом и обезболивающими препаратами есть вполне конкретные авторы и исполнители — условные Иванов, Петров и Сидоров, занимающие где-то высокие руководящие посты. Так вот я желаю им лично пережить все те нечеловеческие мучения, на которые они обрекают других людей. И пусть они с этим столкнутся не в выдуманном потустороннем мире, а в этом, пока ещё живы. Они это заслужили в полной мере. Ненавижу их.

Анна Берсенева

Если это здравоохранение не может обеспечить достойный, без мучений уход из жизни даже известному человеку, то чего ожидать человеку обычному? Страшный риторический вопрос.

Oksana Koroleva

Единственный выход для онкобольных после путинских реформ. Медицина уничтожена, палиатива не было и нет.

Кирилл Шулика

В России нельзя болеть. Даже если ты знаменитый и можешь лечиться или поддерживать хоть какую-то жизнь. У Ноткина неизлечимая онкология была и у нас это приговор, страшная трагедия, конечно. Вот поэтому крайне важны хосписы и паллиативная медицина, ее надо всячески развивать всей страной.

Жаль, он был хорошим ведущим для своего времени, недавно его вспоминал.

Ilya Notkin

Честно сказать, не могу себе представить, чтобы человек с его связями мог остаться без обезболивания. Но принять боль и болезнь - это очень трудно. Это все равно мучение, унижение, а не прогулка по лесу. И искушение, к сожалению.

Sergey Kondrashov

Я бы сказал, можно сделать две вещи: 1) Либерализовать наконец доступ нуждающихся в обезбаливании к опиатам; 2) Легализовать комфортную эвтаназию, которая даёт возможность и не импровизировать с методами самоубийства и все близкие имеют возможность проститься.

Natt Bass

Ох,сколько слышала: "Ну, не живой же в могилу ложиться". Добровольная эвтаназия должна быть разрешена. У человека должен быть выбор. А эта загнанность в угол и безысходность невыносимы.

О сложностях с получением наркотических обезболивающих для неизлечимо больных пациентов СМИ пишут уже не первый год. Внимание к этой проблеме привлекла серия самоубийств онкобольных в 2014-2015 годах, когда покончил с собой, в частности, контр-адмирал Апанасенко. Несмотря на заявленное намерение российских властей к 2018 году обеспечить всех нуждающихся обезболивающими препаратами, врачи до сих пор зачастую отказывают больным в выписке нужных рецептов, а в аптеках не хватает препаратов - только в 2016 году в связи с этим на горячую линию Росздравнадзора поступило более 3000 жалоб.