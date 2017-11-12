В Москве напали на участников семейной ЛГБТ-конференции

В Москве четверо неизвестных напали на участников семейной ЛГБТ-конференции. Как сообщили в Российской ЛГБТ-сети, нападение произошло вечером 11 ноября. Преступники брызнули в группу людей, которые возвращались с конференции, некой жидкостью с резким запахом. Пострадавшим, точное число которых неизвестно, понадобилась медицинская помощь.

Семейную конференцию для представителей сексуальных меньшинств проводит центр социально-психологических и культурных проектов "Ресурс ЛГБТКИА Москва". В конференции также участвуют психологи, социологи, юристы и правозащитники. "Мы хотели бы противопоставить тенденции к укреплению патриархальных семейных ценностей в России нашу позицию открытого обсуждения и признания разнообразия в сфере партнерства и семейных союзов, которые реально существуют в России", – говорится в описании конференции.

После нападения 11 ноября центр "Ресурс" перенес третий день ЛГБТ-конференции.