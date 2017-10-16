В камере, залитой кровью

История первого гея из Чечни, не побоявшегося раскрыть свое имя и показать лицо.

Весной этого года "Новая газета" сообщила о массовых облавах на предполагаемых представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. В руководстве республики тогда заявили, что в регионе геев нет, а если бы "такие люди были", то их родственники "сами отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются". Следственные органы в ответ на заявления правозащитников отметили, что для проведения расследования требуются заявления от пострадавших в Чечне гомосексуалов. Как стало известно 16 октября, первым таким заявителем стал Максим Лапунов. В марте он был задержан в Грозном и подвергся пыткам. В сентябре он подал заявление в Следственный комитет. Но, как говорят правозащитники, расследование по этому обращению до сих пор не проведено.

Максим Лапунов приехал в Чечню из Омска в 2015 году. Он работал ведущим на развлекательных мероприятиях, и по его специальности в Грозном всегда было много заказов. Он спокойно жил в Чечне в течение двух лет, но в марте 2017 года его похитили прямо в центре Грозного и почти две недели держали в подвале.

Камера два на два метра, одна ее четверть была залита кровью, достаточно свежей

"В 11 вечера ко мне подошли двое неизвестных мне мужчин, они были в гражданской одежде. Схватили под руки и поволокли в сторону машины. Было много людей вокруг, были даже попытки меня спасти, потому что я кричал и звал на помощь. Но меня тут же запихали в машину… Затем меня отвезли в подразделение полиции, я полагаю. Это было поздно ночью, привели главного "начальника"… Основное обвинение в мой адрес было связано с тем, что я гей. Долгое время меня расспрашивали без применения насильственных действий о каких-нибудь знаменитостях в Грозном, которые могут быть связаны с гомосексуализмом. Я отрицал всё. Потом отдали приказ выбить из меня показания. Меня привели в другую комнату, там под угрозой пыток током и палками заставили меня сдать еще одного человека. И потом нас вместе привезли в это же отделение, но уже в подвал… Меня отвели в камеру. Камера два на два метра, одна ее четверть была залита кровью, достаточно свежей. Затем меня избили. Пока били, в камеру постоянно забегали люди с криками, что я гей, что таких, как я, надо убивать", – рассказал Максим Лапунов на пресс-конференции, организованной редакцией "Новой газеты".

Спустя 12 дней унижений Максима выпустили на свободу, но перед этим заставили подписать некие документы и оставить свои отпечатки пальцев на оружии. По словам Максима, за то время, что он провел в подвале, туда же привезли еще около 30 человек. Молодой человек говорит, что в основном их тоже подозревали в гомосексуализме. При этом чеченцев избивали гораздо более жестоко, чем Максима, даже пытали электрическим током.

В августе Максим Лапунов с помощью юристов Комитета против пыток обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, которая направила заявление в Главное следственное управление по Северокавказскому округу, расположенное в Ессентуках. По словам юриста Комитета против пыток Владимира Смирнова, следователи не удовлетворили ни одно из ходатайств Максима Лапунова – главным образом, не предоставили ему защиту и не провели проверку того отделения полиции, где предположительно незаконно держали молодого человека. Все, что было сделано, это судмедэкспертиза, которая спустя несколько месяцев после избиения, естественно, не выявила никаких следов насилия, а также допрос Максима с помощью полиграфа.

"Расследование не было эффективным", – заявил Владимир Смирнов. Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин выразился жестче: "Расследования не было". Именно поэтому правозащитники решили обнародовать историю Максима Лапунова – в надежде на то, что внимание СМИ подтолкнет следственные органы к проведению настоящего расследование по фактам преследования геев в Чечне.

Это преступление беспрецедентно со времен Второй мировой войны

По словам руководителя "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова, с апреля организация эвакуировала из Чечни 79 человек. 27 из них, как утверждается, подвергались в республике пыткам. Еще 42 человека – это их родственники и знакомые, которым угрожали сотрудники правоохранительных органов. По информации Кочеткова, 15 человек, которых подозревали в принадлежности к гей-сообществу, исчезли после выдачи родственникам.

"Налицо все признаки преступления против человечности, – говорит Игорь Кочетков. – На территории европейского континента людей не лишали свободы и не пытали только за их сексуальную ориентацию со времен нацистской Германии. Это преступление беспрецедентно со времен Второй мировой войны. Беспрецедентна и мотивация… Не надо искать рациональных мотивов, просто поверьте тому, что говорят лидеры Чечни, в частности Рамзан Кадыров. Он недавно сказал, что вообще-то в Чечне геев нет, но если вы их найдете, увезите их в канавы, чтобы очистить кровь. Вот и цель этой кампании – очистить кровь".

По информации ЛГБТ-сети, преследования геев в Чеченской республике продолжаются. Отвечая на вопрос Радио Свобода о том, почему именно весной 2017 года в Чечне началась яростная гомофобная кампания, Игорь Кочетков призывает не искать в этом логики:

"Не надо искать в этом рациональные политические мотивы. 21 февраля был задержан Зелим Устарханов, насколько мы знаем, теперь он мертв. В его телефоне нашли информацию о других геях, и эта информация каким-то образом дошла до руководства республики. И руководство, по-видимому, удивилось тому, что в Чечне есть геи и их достаточно много".

Татьяна Локшина, программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch, считает, что преследование геев в Чечне – это логичное продолжение того, что происходило в республике на протяжении многих лет:

"Чеченские силовые структуры годами неофициально задерживали и повергали пыткам и жестокому обращению в незаконных местах содержания под стражей представителей разных нежелательных групп – это подозреваемые в симпатиях к джихадистам, мусульмане-салафиты, предполагаемые потребители наркотиков, гадалки, лица, которые себе позволяли хоть малейшую критику политики чеченских властей. То, что делали с геями в Чечне весной этого года, – это то же самое".

В интервью Радио Свобода председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин выражает недоумение по поводу фактического отказа следственных органов разбираться в деле Максима Лапунова:

Подобная реакция властей является попустительством, укрывательством и подстрекательством

"Я искренне не понимаю, почему в данном конкретном случае не были проведены необходимые следственные действия, почему не было возбуждено уголовное дело, не были проведены неотложные проверочные мероприятия. На мой взгляд, это нужно было сделать. Насколько я знаю, никаких высокопоставленных должностных лиц с конкретным Максимом Лапуновым не работало. Если бы там сейчас кого-нибудь привлекли к уголовной ответственности, без великой крови, кого-то годика на три-четыре отправили бы в места не столь отдаленные за превышение должностных полномочий, я думаю, что и имидж российской власти, и имидж Следственного комитета от этого бы только выиграл. А власти в Чечне получили бы очень важный сигнал: общество может быть гомофобным, но власть не должна провоцировать такие ужасные истории. И все бы остановилось… А подобная реакция властей является попустительством, укрывательством и подстрекательством".