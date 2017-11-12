"Пермь-36": музей последней политзоны СССР

Музей лагеря политзаключенных "Пермь-36" ( 50-80-х гг XX век) в 120 километрах от Перми несколько лет назад после смены губернатора был под угрозой закрытия. Петиции и протесты общественности России подействовали. Сегодня это государственный музей "Мемориальный комплекс политических репрессий".
Приведена в порядок территория концлагеря, бараки зоны, где сидели и работали диссиденты Сергей Ковалев, Василь Стус, Лев Тимофеев, Михаил Мейлах, о чем рассказывает музей.
Здесь открыты и новые выставки: "Запрещенная литература в СССР", история лесоповала - "Переломаны буреломами", "ГУЛАГ: история, труд и быт" , "Вещдоки", история репрессий в Пермской епархии - "Всем невзгодам вопреки" .
10-11 ноября 2017 года в Перми прошла всероссийская конференция "ГУЛАГ. НАЧАЛО", которую подготовили "Мемориальный комплекс политических репрессий", Союз Музеев РФ и Министерство культуры Пермского края. В дискуссиях участвовали историки из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Ишима, Волгограда. Лекцию о философии и поэзии периода Красного террора прочитал историк и писатель Яков Гордин.
Приведена в порядок территория концлагеря, бараки зоны, где сидели и работали диссиденты Сергей Ковалев, Василь Стус, Лев Тимофеев, Михаил Мейлах, о чем рассказывает музей.
Здесь открыты и новые выставки: "Запрещенная литература в СССР", история лесоповала - "Переломаны буреломами", "ГУЛАГ: история, труд и быт" , "Вещдоки", история репрессий в Пермской епархии - "Всем невзгодам вопреки" .
10-11 ноября 2017 года в Перми прошла всероссийская конференция "ГУЛАГ. НАЧАЛО", которую подготовили "Мемориальный комплекс политических репрессий", Союз Музеев РФ и Министерство культуры Пермского края. В дискуссиях участвовали историки из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Ишима, Волгограда. Лекцию о философии и поэзии периода Красного террора прочитал историк и писатель Яков Гордин.
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