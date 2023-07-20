Умер украинский правозащитник и диссидент Василий Овсиенко

Умер Василий Овсиенко – украинский историк, правозащитник и политзаключённый советских времён. Ему было 75 лет.

Овсиенко родился 8 апреля 1949 года в Житомирской области. В 1967–1972 годах учился на филологическом факультете Киевского университета. Весной 1968 года изготовил несколько фотокопий работы публициста Ивана Дзюбы "Интернационализм или русификация?". Распространял украинский самиздат в среде студентов.



В 1973 году Овсиенко впервые арестовали по обвинению в антисоветской агитации и приговорили к четырём годам лишения свободы в лагерях строгого режима.



В марте 1977 года Овсиенко освободился и жил под административным надзором в родном селе Ставки и работал в колхозе художником-оформителем.



В 1981 году правозащитника вновь осудили за антисоветскую агитацию и пропаганду. В лагере он провёл семь лет.



Отбывал наказание в лагере особого режима в селе Кучино Чусовского района Пермской области вместе с поэтом Василием Стусом и другими украинскими политзаключёнными. Лагере Овсиенко провёл семь лет. После помилования историк участвовал в экспедиции в пермские лагеря по перезахоронению Стуса, Олексы Тихого, Юрия Литвина.

В сентябре 1988 Василий Овсиенко вошел во Всеукраинский координационный совет Украинской Хельсинкской группы , возглавил Житомирский филиал организации.

С июня 1998 года Овсиенко стал координатором программы Харьковской правозащитной группы (ХПГ) . Он записал и опубликовал большое количество интервью с бывшими политзаключенными, составил биографические справки о каждом из них. Его работа легла в основу электронного архива дел политзаключенных ХПГ.

Собранная Василием Овсиенко информация, его рассказы и советы помогли Радио Свобода подготовить серию текстов и видео к 40-летию Украинской Хельсинкской группы .

Награждён орденами князя Ярослава Мудрого, "За заслуги" и "За мужество".

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