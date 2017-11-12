СМИ: Родченков передал в МОК новую информацию о допинге в России

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал новую информацию о допинге в российском спорте Международному олимпийскому комитету (МОК). Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, если комиссии МОК не придадут должного внимания информации Родченкова, то он сможет обнародовать документы в открытом доступе.

По данным источников Daily Mail, Родченков сотрудничает с комиссиями Дениса Освальда и Самюэля Шмида. Первая расследует дела российских лыжников, вторая анализирует причастность правительства России к национальной допинг-системе.

Daily Mail утверждает, что новая информация может повлиять на решение МОК о допуске российской сборной к Олимпийским играм в Южной Корее в феврале следующего года.

Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA). На его показаниях строится доклад независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, после обнародования которого многих российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Сам Родченков покинул Россию в 2015 году.

Следственный комитет России считает, что Родченков склонял спортсменов к употреблению неизвестных препаратов. Летом 2016 года против экс-главы Московской антидопинговой лаборатории возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В сентябре этого года суд в Москве санкционировал арест Родченкова. 8 ноября Следственный комитет возбудил против него уголовное дело. Родченкову грозит до 10 лет тюрьмы.