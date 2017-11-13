В США закрывается лоббистская фирма, обслуживавшая режим Януковича

Лоббистская фирма Podesta Group, имевшая тесные связи с Демократической партией и администрацией президента Барака Обамы, прекратит существование в конце года. Как сообщает Си-эн-эн, Podesta Group оказалась в поле зрения спецпрокурора Роберта Мюллера, изучающего российский след в прошлогодней избирательной кампании.

Фирмой руководят братья Джон и Энтони Подеста, первый из них был главой избирательного штаба Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

Расследуя деятельность бывшего помощника Трампа Пола Манафорта в интересах пророссийской "Партии регионов" на Украине, Мюллер обнаружил, что Podesta Group оказывала пиар-услуги Манафорту, а через него — некоммерческой организации "Европейский Центр современной Украины (ЕЦСУ)", которую контролировали бывший президент Украины Виктор Янукович и его соратник, депатут Верховной Рады Леонид Кожара.

За лоббирование членов Конгресса, а также сотрудников Госдепартамента и Национального совета безопасности при Белом доме ЕСЦУ заплатил Podesta Group в общей сложности свыше миллиона долларов. Podesta Group знималась отбеливанием имиджа Януковича, в частности, оправдывала арест его политического соперника Юлии Тимошенко и доказывала, что парламентские выборы на Украине в 2012 году пройдут без фальсификаций.

Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения в отмывании денег и отказе зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Podesta Group поначалу также отказывалась зарегистрироваться в этом качестве, однако впоследствии сделала это, признав, что украинская "Партия регионов" являлась бенефициаром ее деятельности.