Пол Манафорт просит смягчить режим домашнего ареста

Американский бизнесмен Пол Манафот, возглавлявший одно время избирательный штаб Дональда Трампа, просит власти смягчить ему режим домашнего ареста под залог квартиры в люксовом доме Trump Tower в Нью-Йорке и другой собственности всего на сумму 12 с половиной миллионов долларов.

Манафорт хотел бы иметь возможность более свободно передвигаться между Вашингтоном, Флоридой, Нью-Йорком и Вирджинией; в последних трех местах он имеет недвижимость. Шесть дней назад Манафорт и его коллега по избирательной кампании Рик Гейтс сдались сотрудникам Генеральной прокуратуры США, предъявившей им обвинения из 12 пунктов. Обоим вменяется, в частности, сговор с целью отмыва денег и отказ зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

Обвинения касаются их деятельности, предшествовавшей работе на Дональда Трампа. Оба обвиняемых заявляют о своей невиновности.

Манафорт был освобожден до суда под долговую расписку в 10 миллионов долларов и находится сейчас под круглосуточным наблюдением в своем доме в Вирджинии. Покидать дом он вправе только для встреч с адвокатами, явок в суд, участия в религиозных службах и в случае экстренных ситуаций со здоровьем.

Прокуратура просила суд содержать Манафорта под дамашним арестом, поскольку у него есть банковские счета за границей, три зарубежных паспорта, а также мобильный телефон и адрес электронной почты, зарегестрированные на вымышленное лицо. Ходатайство Манафорта о смгячении режима домашнего ареста будет рассмотрено в понедельник.