Юлия Савиновских объявила голодовку, требуя вернуть приемных детей

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских объявила голодовку у здания министерства социальной политики Свердловской области. В конце августа органы опеки забрали у неё двух приемных детей, после того, как она сделала операцию по удалению груди. Савиновских пыталась обжаловать изъятие детей из семьи, но безуспешно. Областные власти не нашли нарушений в действиях органов опеки.
В ответе областного министерства социальной политики утверждается, что основанием для изъятия приемных детей из семьи стали "некие противоречия" между интересами детей и опекуна. В чем именно они состоят, ни суд, ни опека, ни министерство не уточняли.
Как написала Савиновских на своей странице в фейсбуке, министерство социальной политики Свердловской области закрывает глаза на непрофессионализм и преступления сотрудников опеки, которые "лжесвидетельствуют в суде, фальсифицируют документы, действуют шантажом и угрозами".Она объявила голодовку, чтобы её услышали чиновники. Позже она написала, что её пригласил в кабинет заместитель министра, самого главы ведомства якобы "нет" на месте.
Ранее после трех родов и проблем со здоровьем из-за большого размера груди Савиновских решила сделать операцию по ее удалению. Перед операцией она ради психологической подготовки вела блог от имени выдуманного трансгендера, который готовится сменить пол.
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