Глава "Ростеха": у Siemens мало шансов на победу в суде по делу о турбинах

У германской компании Siemens мало шансов на победу в суде по делу о турбинах, заявил глава российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, электростанции с этими турбинами заработают в аннексированом Крыму в начале будущего года, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время в Арбитражном суде Москвы рассматривается иск Siemens к дочерней компании "Ростеха" . Немецкий концерн утверждает, что Россия доставила турбины на аннексированный у Украины полуостров в обход санкций, и требует вернуть оборудование. При этом российская сторона подала встречный иск, в котором требуют признать недействительными пункты договора, касающиеся места использования турбин.

Ранее Арбитражный суд Москвы дважды отклонил требование Siemens наложить арест на четыре турбины, которые были поставлены на полуостров в 2017 году. Российская сторона "утверждает, что турбины, доставленные в Крым, были приобретены на "вторичном рынке".

О поставке четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС стало известно в начале июля. После этого концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям, которые подконтрольны Кремлю, а Евросоюз расширил санкции в отношении России.