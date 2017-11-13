Евросоюз ввел санкции на поставки оружия Венесуэле

Евросоюз ввел ограничения на поставки оружия в Венесуэлу. Кроме того, в ЕС приняли документ, который облегчает заморозку активов отдельных граждан, связанных с Венесуэлой. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Евросоюза.

В заявлении ЕС говорится, что меры будут приняты против тех, кто не соблюдает демократические принципы и нарушает права человека. При этом ограничительные меры могут быть отменены в зависимости от текущей ситуации в стране.

В апреля из-за попыток расширить полномочия действующего президента Николаса Мадуро в Венесуэле начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. В октябре власти страны объявили о своей победе на прошедших выборах губернаторов. Утверждается, что кандидаты от проправительственной партии заняли посты в 17 из 23 штатов Венесуэлы. Оппозиция отказалась признать результаты региональных выборов, на которых победили сторонники Мадуро, и обвинила власти в обмане.