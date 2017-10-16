В Венесуэле оппозиция отказалась признать итоги региональных выборов

Избирательный совет Венесуэлы в понедельник, 16 октября, объявил результаты прошедших в воскресенье региональных выборов. Союзники действующего президента Николаса Мадуро победили в большинстве регионов. Оппозиция отказалась признать объявленные результаты.

По официальным результатам, представители правящей партии победили на выборах в 17 из 23 штатов страны. Предварительные опросы показывали, что оппозиционеры лидировали, по разным оценкам, в 11–18 штатах. Явка составила 61 процент. Президент Николас Мадуро объявил "чистую победу".

Представитель парламентского блока "Круглый стол демократического единства" Херардо Блайд заявил, что выборы прошли с нарушениями и признать их результаты невозможно. Агентство AFP сообщило, что власти Венесуэалы не допустили на выборы ни одного международного наблюдателя.